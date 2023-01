PF conclui que traficante Colômbia foi mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia, é suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na região da Terra Indígena Vale do Javari (AM) edit

247 - A Polícia Federal (PF) no Amazonas afirmou na tarde desta segunda-feira (23) que Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como Colômbia, foi o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, em 5 de junho de 2022.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, o ex-superintendente da PF Eduardo Fontes, que esteve no cargo durante a maior parte das investigações, disse que as apurações estão 90% concluídas e há "indícios veementes" sobre o fato de Colômbia ser o mandante do crime.

Villar é suspeito de liderar uma organização criminosa de pesca ilegal na região da Terra Indígena Vale do Javari, Oeste do Amazonas, na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia.

Segundo o Ministério Público Federal, os responsáveis por cometer o homicídio foram Amarildo Oliveira, o Pelado; seu irmão Oseney de Oliveira, o Dos Santos; e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha.

