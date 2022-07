PF prende suspeito pelo assassinato de indígena

Um índio foi encontrado com lesões no pescoço e cabeça em Rondônia edit

247 - A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (13), o principal suspeito da prática do homicídio do indígena ARI URU-EU-WAU-WAU (ARI). Ele foi encontrado morto, com lesões no pescoço e cabeça, na manhã do dia 18 de abril de 2020, na margem esquerda da RO 010, km 12, Jaru, município da região central de Rondônia.

Segundo um comunicado da PF, "as lesões, os vestígios e as circunstâncias apontaram para a ocorrência de morte violenta".

A polícia trabalha com a hipótese de que o suspeito dopou a vítima, a agrediu até a morte e deixou o corpo para outro local.

