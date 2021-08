Queimadas no Pantanal se aproximam do recorde de 2020

As queimadas já devastaram 261,8 mil hectares do Pantanal neste ano. No mesmo período do ano passado, a área queimada foi de 265,3 mil hectares edit

247 - A área perdida por queimadas no Pantanal neste ano está se aproximando do registrado no mesmo período de 2020, quando houve o recorde de queimadas no bioma. Dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), órgão vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), apontam que as queimadas já devastaram 261,8 mil hectares do Pantanal neste ano.

No mesmo período do ano passado, a área queimada foi de 265,3 mil hectares, segundo Márcio Yule, coordenador estadual do PrevFogo em Mato Grosso do Sul.

A situação nas regiões afetadas é desesperadora. O município de Porto Murtinho, a 443 km de Campo Grande, decretou estado de emergência por conta dos incêndios. Os ribeirinhos precisaram ser retirados por barcos e aviões e, neste final de semana, os bombeiros e brigadistas receberam reforço de militares para combater o fogo.

"Essa semana tem sido extremamente crítica com relação aos incêndios florestais. Houve um agravamento na terra indígena Kadiwéu, o que resultou no aumento do contingente [de brigadistas] lá. Nós deslocamos o pessoal de Corumbá e também da aldeia Limão Verde, para incorporar os 33 brigadistas que foram contratados para atuar na terra indígena", afirmou Yule, ao G1.

De acordo com Yule, foram registrados 3.910 focos entre 1° de janeiro deste ano e o mês de agosto. "Se comparar com o ano passado, houve aumento de focos de calor, ainda menor que agosto do ano passado, quando fechou com mais de 2,5 mil focos, só que preocupa, uma vez que o pior mês ainda não chegou. A partir de 2010, o pior mês tem sido (...) setembro", explicou.

Os próximos meses caracterizam o período de seca, que tem mais focos de incêndio.

