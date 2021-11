Questionado sobre Fundo Amazônia e desmatamento, ministro Joaquim Leite dá vexame e se mantém em silêncio (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ignorou, nesta sexta-feira, 12, uma pergunta sobre o Fundo Amazônia. Um repórter lhe perguntou se há alguma chance de destravar o Fundo Amazônia, que está com cerca de R$ 2,9 bilhões parados, mas o ministro mudou de assunto.

Como o repórter insistiu no tema, Leite respondeu: “esse assunto ainda está com o vice-presidente [Mourão], as negociações do fundo ainda não estão em andamento, assim que a gente tiver notícia a gente passa para vocês”.

O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e é quase que totalmente abastecido por doações da Noruega e da Alemanha. No entanto, ele foi paralisado pelo sucessor de Leite, o então ministro Ricardo Salles, em 2019.

O ministro também se negou a responder aos jornalistas quando foi questionado sobre as taxas de desmatamento. “Ao terminar o evento e seguir para a reunião da COP26, em outra ala do centro de conferências, o ministro foi questionado por mais de cinco minutos por jornalistas brasileiros sobre o desmatamento. Ele, porém, apertou o passo e se manteve em total silêncio”, informou o jornalista Jamil Chade, do Uol.

