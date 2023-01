Reino Unido quer se unir à Alemanha e Noruega para financiar Fundo Amazônia no Brasil, diz ministra

"É algo que estamos analisando seriamente", disse Therese Coffey, acrescentando que o governo britânico já está conversando com os atuais parceiros do fundo, Noruega e Alemanha edit

Sputnik - Na segunda-feira (2), a ministra britânica do Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais, Therese Coffey, afirmou que o Reino Unido está considerando "seriamente" ingressar no Fundo Amazônia para financiar a sustentabilidade na floresta tropical.

"É algo que estamos analisando seriamente", disse Coffey à Reuters, acrescentando que o governo britânico já está conversando com os atuais parceiros do fundo, Noruega e Alemanha – que doaram US$ 1,2 bilhão (R$ 6,5 bilhões) para a criação da iniciativa – sobre como se envolver.

Coffey também afirmou que Londres tem muito a oferecer ao Brasil, desde programas de sustentabilidade rural e arquitetura de baixo carbono para ajudar na mobilização de fundos com sua força como um centro global de finanças verdes.

O fundo foi congelado pelo governo de Jair Bolsonaro, o qual alegou irregularidades entre projetos administrados por ONGs sem oferecer nenhuma prova.

Entretanto, uma das primeiras decisões de Lula no cargo foi revogar as políticas de Bolsonaro que diluíram a proteção ambiental e ajudaram a contribuir para o desmatamento que atingiu o maior nível em 15 anos, incluindo uma medida que incentivava a mineração em terras indígenas protegidas.

A ministra veio ao Brasil para posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se reuniu com sua homóloga brasileira, Marina Silva, o ministro da Agricultura, Carlos Favaro, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.

Ao mesmo tempo, Coffey informou que o governador do Pará, Helder Barbalho, a convidou para visitar o vasto estado amazônico para ver projetos na floresta tropical.

