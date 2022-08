Relatório diz que terras indígenas foram atacadas mais de mil vezes no Brasil em 2021

Apoie o 247

247 - O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) informou, em relatório divulgado nesta quarta-feira (17), que invasões e ataques contra terras indígenas aumentaram pelo sexto ano consecutivo e chegaram a 1.294 no Brasil em 2021. No ano passado foram registrados 176 casos de assassinatos de indígenas, seis a menos do que em 2020. O número de suicídios de indígenas em 2021 foi o maior contabilizado neste mesmo período, com 148 vidas interrompidas.

De acordo com Lucia Helena Rangel e Roberto Antonio Liebgott, organizadores do Relatório, "os dados registrados pelo presente relatório indicam que as diversas omissões do governo federal, e os muitos conflitos e situações de vulnerabilidade que delas decorrem, tiveram reflexos graves para toda a população indígena do país". "O ano de 2021 foi marcado pela grande quantidade de vidas indígenas perdidas", analisaram.

"As invasões possessórias assumiram, neste ano, contornos dramáticos pela intensidade, continuidade, quantidade e pela imposição da força e da violência contra as comunidades dentro de seus próprios territórios", complementaram.

Além do aumento de ataques a terras indígenas, também subiu o desmatamento na Amazônia Legal em 2022, o maior dos últimos 15 anos, de acordo com novos dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

