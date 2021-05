Relatório: ocorrências de conflitos no campo batem recorde histórico

Relatório da CPT mostra que o número de ocorrências por conflitos no campo em 2020 foi o mais alto já registrado desde 1985. No caso de famílias que tiveram suas terras invadidas, houve aumento de 102,85% de 2019 para 2020 edit

247 - Relatório da CPT Nacional intitulado 'Conflitos no Campo Brasil 2020' mostra o maior número de ocorrências tratando do tema desde 1985, quando se iniciaram as pesquisas. Foram 2,054 conflitos em 2020, um aumento de 8% em relação a 2019.

Os conflitos envolveram 171,625 famílias, "em um contexto de pandemia", lembra a comissão.

No caso de famílias que tiveram suas terras invadidas, foram 81.225 em 2020, um aumento de 102,85% em relação ao ano anterior. Este também é o maior número já registrado desse tipo de violência desde 1985. A grande maioria dessas famílias são indígenas (71,8%).

O relatório destaca ainda o caráter misógino dos conflitos no campo. Nos últimos 10 anos, a CPT registrou 77 tentativas e 37 assassinatos de mulheres em conflitos fundiários e socioambientais.

