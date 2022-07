Viúva do indigenista Bruno Araújo Pereira diz esperar retratação de Bolsonaro, Mourão e da Funai

Apoie o 247

ICL

247 - Viúva do indigenista Bruno Araújo Pereira, assassinado na Amazônia, a antropóloga Beatriz Matos disse que Jair Bolsonaro (PL), o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier, deveriam "se retratar por declarações absurdas que fizeram". Ela participou de uma audiência pública no Senado nesta quinta-feira (12).

"A família não recebeu uma palavra, a gente não teve nenhum apoio. O Bruno era um funcionário público muito comprometido com o trabalho, por isso que os servidores da Funai estão em greve. O presidente acusa o funcionário, ao invés de tomar pra si a indignação", disse. As declarações foram publicadas nesta quarta pelo portal G1.

Os corpos do indigenista Bruno Araújo e do jornalista britânico Dom Phillips foram encontrados em 15 de junho. Dez dias antes a dupla desapareceu em um trajeto pelo Vale do Javari, na Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quatro pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE