247 em João Pessoa: encontro de assinantes e lançamento do livro “De Lula a Bolsonaro”, de Rodrigo Vianna

Apoie o 247

ICL

247 - A comunidade do 247 em João Pessoa e cidades da região está convidada a ir ao próximo encontro do canal no dia 19 de agosto (sexta-feira) no centro da capital da Paraíba.

O público participará do lançamento do livro “De Lula a Bolsonaro: combates na internet”, do jornalista Rodrigo Vianna, âncora do Boa Noite e colunista do portal.

No mesmo dia, haverá os lançamentos de outros dois livros: “Calvário: o caso Márcia Lucena”, de Nicodemos Sena e Salvio Kotter, e “O outro lado: o quebra-cabeça da Justiça na Operação Calvário”, de Amanda Rodrigues. Ambos tratam da ‘Lava Jato da Paraíba’, que perseguiu lideranças de esquerda no estado, como o ex-governador Ricardo Coutinho e a ex-prefeita Márcia Lucena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estarão presentes da equipe do 247 Gisele Federicce, Rodrigo Vianna, Aquiles Lins e Brian Mier, além de Ricardo Coutinho, Márcia Lucena, Amanda Rodrigues, o advogado Agassiz Almeida Filho (que apresenta o programa Panorama na TV 247) e parlamentares do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para garantir a compra do livro (que será retirado no local, com autógrafo), acesse o site da Editora Kotter . Pela página é possível comprar apenas um dos três livros ou um combo com os três, em um valor promocional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acesse aqui para comprar o livro de Rodrigo Vianna (retirada no local do evento)

Acesse aqui para comprar o combo com os três livros (retirada no local do evento)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações do evento:

Data: 19/08 (sexta-feira)

Horário: 16h às 20h

Local: Teatro Santa Roza - Praça Pedro Américo, S/N - Centro, João Pessoa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.