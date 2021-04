A “casa de vidro caiu”, diz Adnet, após grampos revelarem que Bolsonaro foi procurado por milicianos

Jair Bolsonaro era chamado nas conversas dos amigos do miliciano Adriano da Nóbrega de “Jair”, “HNI (PRESIDENTE)” e “cara da casa de vidro”. “É treta braba no reino dos milicianos”, comentou Xico Sá edit

247 - A “casa de vidro” caiu, comentou o humorista e apresentador Marcelo Adnet no Twitter, após a publicação da reportagem do site The Intercept , que revelou grampos comprometedores contra Jair Bolsonaro, nos quais milicianos tentam recorrer ao presidente.

Logo após a morte de Adriano da Nóbrega, ex-Capitão do Bope e chefe da Milícia Escritório do Crime, cúmplices do miliciano tentaram recorrer a Bolsonaro, que nas conversas por telefone era chamado de “Jair”, “HNI (PRESIDENTE)” e “cara da casa de vidro”, em referência “aos palácios do Planalto, sede do Executivo federal, e da Alvorada, a residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro”, como explica a reportagem de Sérgio Ramalho.

“A conexão entre o chefe do escritório do crime e o Jair, que a Justiça não quer que você saiba! A casa de vidro caiu! Vivemos sob o jugo do Milicianato”, postou Adnet ao divulgar a matéria.

Outro que ironizou as revelações foi o jornalista Xico Sá: “O cara da casa de vidro. Belo título para um romance policial. Mas não tem nada de literatura. É treta braba no reino dos milicianos”.

