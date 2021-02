“A liberdade de imprensa tem que levantar uma estátua para o Walter Delgatti”, diz Paulo Moreira Leite

O jornalista Paulo Moreira Leite defendeu a ação do hacker Walter Delgatti, que obteve as mensagens de aplicativo trocadas entre Sergio Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato, que comprovam a série de arbitrariedades cometidas pela força tarefa edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite participou do programa Bom Dia 247 desta quarta-feira (10) e defendeu a ação do hacker Walter Delgatti, que obteve as mensagens de aplicativo trocadas entre Sergio Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato, que comprovam a série de arbitrariedades cometidas pela força tarefa de Curitiba.

“A liberdade de imprensa tem que levantar uma estátua para o Walter Delgatti, garantir bons advogados para sua defesa, é um sujeito que possui um mérito tremendo”, defendeu o jornalista.

Em 29 de setembro de 2020, a Justiça Federal do Distrito Federal decretou a liberdade dos hackers Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, réus após serem denunciados pela invasão dos celulares de Moro e integrantes da Operação Lava Jato.

