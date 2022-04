ABI diz que Bolsonaro se inspirou em Mussolini e decreto é um ensaio de golpe

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Brasileira de Imprensa tratou o decreto de Jair Bolsonaro que concede perdão da condenação do deputado Daniel Silveira como "tentativa de golpe" e conclamou as instituições a combatê-lo.

"Com seu comportamento, Bolsonaro se inspira no comportamento de Benito Mussolini, que, nos anos 20, abriu caminho para o regime fascista na Itália com o perdão a criminosos que assassinaram opositores do regime", disse a ABI em ntoa assinada pelo presidente, Paulo Jerônimo.

Leia a nota na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ABI denuncia tentativa de golpe de Bolsonaro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro declarou guerra ontem contra o Supremo Tribunal Federal (STF), ao perdoar o deputado Daniel Silveira, condenado por fazer ameaças de violência física a integrantes da Suprema Corte. A medida configura um atentado um autêntico golpe às instituições democráticas.

A medida atropela o ordenamento jurídico do País e configura um ensaio de golpe que deve ser repudiado e combatido por todos os democratas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com seu comportamento, Bolsonaro se inspira no comportamento de Benito Mussolini, que, nos anos 20, abriu caminho para o regime fascista na Itália com o perdão a criminosos que assassinaram opositores do regime.

A ABI denuncia esse atentado inaceitável à democracia e informa que está estudando as medidas jurídicas necessárias para fazer frente a esse brutal atropelo ao estado de direito.

Paulo Jeronimo, presidente da ABI

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE