Adrilles Jorge, da Jovem Pan, é acusado de fazer saudação nazista ao vivo

247 – No mesmo dia em que o apresentador Monark, do Flow, se afastou após defender a existência de um partido de caráter nazista no Brasil, o apresentador Adrilles Jorge, da Jovem Pan, foi acusado de fazer um gesto nazista, ao vivo. Em razão disso, internautas, como Jones Manoel, defendem que ele seja preso e que a concessão da emissora seja cassada. Confira o vídeo e as reações:

O vídeo em alta resolução de Adrilles Jorge fazendo SAUDAÇÃO NAZISTA. Esse sujeito deveria ser preso e a emissora ter sua concessão pública REVOGADA. pic.twitter.com/zObTCJG89h — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) February 9, 2022

Que sociedade é essa onde um homem se sentir confortável em fazer uma saudação nazista no meio de um jornal e depois sorrir?



Olha aí Monark e Kim Kataguiri. É isso que a irresponsabilidade vocês proporcionou.



Adrilles Jorge devia ter saído algemado e demitido dali. pic.twitter.com/qrekKSEwrc — Cleber Lourenço (@ocolunista_) February 9, 2022

Adrilles Jorge sabe o que fez.



Sabe a saudação que fez.



Sabe o que ela significa.



Fez de propósito num debate sobre nazismo.



Em seguida, ri, sozinho, ante a incredulidade de seus companheiros de programa.



Ele sabe o que fez.



Todos sabemos.



E a @JovemPanNews, o que fará? pic.twitter.com/Heugo7UygJ — William De Lucca (@delucca) February 9, 2022

