Alerta: aplicativos falsos do auxílio emergencial estão disponíveis para download

Revista Fórum - Lançado nesta terça (7), aplicativo da Caixa Econômica Federal para cadastro do auxílio emergencial a trabalhadores informais está sendo reproduzido por programas falsos que levam o mesmo nome do original.

Os programas estão disponíveis apenas para Android. No iOS, usado em IPhones, só o verdadeiro está disponível. O programa original é “Caixa – auxílio emergencial”, com uma bandeira do brasil e o símbolo da Caixa.

