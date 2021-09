Altman: não se deve combater o bolsonarismo sem enfrentar o neoliberalismo

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, em entrevista à TV 247, defendeu que a luta contra Jair Bolsonaro seja sempre atrelada ao combate ao neoliberalismo, projeto econômico defendido pelo atual governo.

Para ele, não fazer oposição a Bolsonaro e ao neoliberalismo simultaneamente é ignorar as necessidades reais do povo brasileiro, que sofre com a inflação e o desemprego. “Não se pode separar a questão política, as ameaças à democracia, das questões econômicas e sociais, que são as que afetam o povo. O que mais afeta o povo não é o autoritarismo do Bolsonaro, não são as ameaças de Bolsonaro ao que resta de democracia no país, não são as bravatas, os blefes e as ameaças de Bolsonaro sobre um golpe de Estado. O que mais afeta o povo é a política econômica a serviço da qual está esse autoritarismo, que é o conjunto das medidas liberais, das reformas liberais, que foram danificando a vida do povo, precarizando emprego, produzindo queda dos salários, aumentando o desemprego, reduzindo as verbas para os serviços públicos com a emenda constitucional 95, afetando a aposentadoria, diminuindo uma série de programas sociais e assim por diante. É isso que fundamentalmente afeta o povo”.

Fazer oposição a Bolsonaro sem combater também o projeto econômico que deu origem a ele é, segundo Altman, ‘atacar a consequência sem atacar a causa’. “Não é, portanto, razoável, separar a questão política, que hoje interesse principalmente à parcela mais envolvida na vida política do país, daquelas outras questões que afetam as grandes massas do país. Não só seria um equívoco como também seria improdutivo do ponto de vista do diálogo com a população”.

