Altman: Pedro Bial foi escalado pela Globo para atacar Petra Costa

247 - O jornalista Breno Altman, em participação no programa Bom Dia 247, considera que os ataques do apresentador Pedro Bial contra a cineasta Petra Costa, dizendo que ela é “é uma menina querendo dizer para a mamãe dela que ela fez tudo direitinho”, foi “uma maneira da Rede Globo de enfrentar o filme, que contradiz sua versão dos acontecimentos políticos desde 2016, sem dar a cara a tapa”.

“Pedro Bial é funcionário da emissora, vassallo dos Marinho”, acrescenta ele.

Lembrando que o ex-apresentador do Big Brother Brasil escreveu uma biografia de seu chefe, o falecido Roberto Marinho, com "intuito de humanizar aquele que foi uma das mais importantes figuras da História do Brasil", segundo palavras do próprio Bial.

Altman destaca que a abordagem de Petra Costa no documentário, que expõe que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe, é “antagônica” a versão de Rede Globo, porta voz da Lava Jato.

O jornalista enfatiza que o fato de “Democracia e Vertigem” estar entre os cinco documentários indicados ao Oscar “já é uma vitória maravilhosa”.

