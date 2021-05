Amiga de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank dá golpe de R$ 180 mil no casal

247 - Os atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank judicializaram um processo de Execução de Dívida no valor de R$ 180 mil contra a ex-amiga Isabela Brito Guerra. Ela propôs ao casal um investimento em aquisição de imóveis através de leilões judiciais e recebeu a quantia em razão da relação de confiança que mantinha com os dois. Isabela, porém, nunca participou de qualquer leilão judicial e se apropriou, portanto, indevida e ilegalmente do dinheiro. A reportagem é do portal O Povo.

A advogada foi condenada por estelionato pela Justiça Criminal a um ano e dois meses de reclusão em regime aberto e 11 dias-multa. Giovanna contou à juíza criminal que parou de falar com Isabela quando pediu uma comprovação do uso correto do dinheiro e a amiga demonstrou relutância. As informações são do colunista Lo Bianco, do portal IG.

A reportagem ainda informa que, em seu interrogatório, Isabela negou as acusações e declarou ter prestado serviços jurídicos ao casal que não foram remunerados. Bruno e Giovanna negam. A advogada admitiu ter recebido a quantia de Ewbank, mas que, segundo dela, seria usado para realizar um investimento em seu escritório. As amigas teriam acertado que Isabela investiria o valor e devolveria o emprestado com um acréscimo percentual quando conquistasse seu lucro.

