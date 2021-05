Análise no Twitter durante primeira semana da CPI da Covid mostra ampliação dos setores anti-Bolsonaro

Por Reynaldo Aragon Gonçalves, Thaiane Oliveira, Marcelo Alves e Wanderley Anchieta (Pesquisadores do CiteLab, Lamide UFF e integrantes da Rede Conecta)

247 - Estamos presenciando um período histórico que será marcado, nos próximos meses, pelo debate em torno da política e da ciência através da CPI da Covid, também conhecida como CPI do Genocidio, evento este que apresenta potencial para mudanças estruturais no país.

O debate proposto na CPI gira em torno de dois temas que vêm demandando especial atenção da sociedade civil nos últimos anos, em meio a uma notável crise institucional no Brasil, estando a política e a ciência no centro da controvérsia que envolve as políticas públicas de combate à pandemia no país.

No momento em que passamos a marca de 430 mil vítimas fatais da Covid-19 no Brasil e sem perspectiva de melhora no cenário nem a curto nem a médio prazo, a ciência é colocada no centro do debate como a instituição deveras capaz de oferecer as respostas necessárias para tomadas de decisão em políticas públicas de saúde.

Notadamente, a primeira semana da CPI da Covid-19 foi marcada por três temas centrais voltados à políticas públicas de saúde: o distanciamento social, o tratamento precoce - tendo como protagonista a cloroquina, e também a relação do governo Bolsonaro com as orientações científicas.

Estes temas foram discutidos durante a oitiva dos ex-ministros da saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich, além do atual ministro Marcelo Queiroga, quando tivemos como principal pauta a relação do ministério da saúde com o poder executivo e qual teria sido o nível de interferência do mesmo em temas especificamente técnicos.





O estudo

Analisamos dados a partir das seguintes hashtags: #CPI, #CPIdaCovid, #CPIdoGenocidio, #CPIdaPandemia, #Mandetta, #MandettaGenocida, #Teich, #BolsonaroGenocida, #Queiroga, #Cloroquina, #Pazuello, #Pazuellocagão. Partimos de 327.240 tweets com coleta de dados no dia 10 de maio, relacionados ao tema CPI da Covid na primeira semana de trabalhos da comissão.

Pudemos observar as reações das redes sobre o assunto e de qual forma as mesmas se organizaram, discursivamente, dentro de seus campos políticos ideológicos de atuação. Nosso objetivo é compreender de que forma as redes vêm atuando no Twitter, buscando identificar atores e suas respectivas relações no entorno de seus campos de ação narrativa-ideológica.

Repercussão do tuitaço

Na primeira semana da CPI, os depoimentos de Mandetta e Teich chamaram a atenção nas redes através da repercussão de políticos, jornalistas e influenciadores sobre as falas dos ex-ministros. Ambos se mostraram críticos à postura do governo federal durante seus mandatos e admitiram ter saído por não terem conseguido autonomia do Ministério da Saúde para promover ações públicas de combate à pandemia no período que eram ministros da pasta.

No caso do ex-ministro Henrique Mandetta, a oitiva mais polêmica da semana no que diz respeito aos ataques cruzados no campo político e também nas redes, duas foram as principais hashtags que antagonizavam o debate: #mandettagenocida e #bolsonarogenocida. A tag #bolsonarogenocida vem sendo utilizada há alguns meses nas redes sociais por grupos ligados ao campo progressista e liberal, como forma de denunciar as ações do governo no combate à crise sanitária, inclusive sendo utilizada como nome alternativo #CPIdogenocidio por esses grupos. Durante o depoimento de Henrique Mandetta e nos dias seguintes, grupos ligados a conservadores e políticos da extrema-direita lançaram #mandettagenocida em resposta aos grupos progressistas e liberais que, massificadas dentro de suas redes, conseguiram colocar nos trending topics a frente da sua hashtag concorrente com grande número de utilização em tuítes.

Incentivados pela conta pessoal no Twitter do próprio presidente da República, estas redes utilizam como método discursivo a construção de uma ideia de que no período em que Mandetta era ministro, no princípio da pandemia, o médico teria defendido que a população, ao ter algum tipo de sintoma, não deveria procurar de forma imediata os serviços de saúde.

- Resposta aos inquisidores da CPI sobre o tratamento precoce:



1- Uns médicos receitam Cloroquina;

2- Outros a Ivermectina; e

3- O terceiro grupo (o do Mandetta), manda o infectado ir para casa e só procurar um hospital quando sentir falta de ar (para ser entubado). — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 7, 2021

Ao utilizar de sua força nas redes, Bolsonaro é eficiente para engajar boa parte da sua base dentro de uma narrativa construída a partir de uma inversão dos valores, assim como dos fatos relacionados à sua administração da pandemia como chefe do poder executivo nacional. O debate em torno da CPI tem como alvo as políticas públicas voltadas à pandemia, ou a falta delas, diz respeito aos dados relacionados à atuação do governo federal, em especial. A estratégia da inversão da culpa, notadamente costumeira na comunicação do governo com sua base, ainda demonstra força e capacidade de mobilização e engajamento nas redes. Sua retórica ganha força na polarização com setores progressistas liberais. O bolsonarismo, assim, faz das redes um campo de disputas políticas e epistêmicas que garantem uma narrativa de combates incessantes contra seus inimigos - desta forma sempre mantendo mobilizada sua rede de apoio.

Não adiantou Mandetta ter a mídia ao seu lado, já vi inúmeras pessoas levantando a #MandettaGenocida — Kim D. Paim (@kimpaim) May 4, 2021

Análise dos campos

Trabalhamos com categorias e subcategorias que envolvem as relações político-ideológicas dos principais atores que geram maior engajamento nas redes através das suas contas no Twitter. Após a coleta, foi feita a análise do discurso que se apresenta nas redes, identificando atores de influência e o comportamento dos campos através das narrativas, para entender as movimentações políticas nas redes sociais.

São elas: campo progressista, que é composto por setores à esquerda, centro-esquerda e alguns atores liberais que têm trânsito junto ao público mais à esquerda. Campo conservador: instituído por setores ligados à direita conservadora e à extrema-direita reacionária. Campo liberal: o campo liberal é mais amplo, nele estão adequados discursos de atores que transitam entre o campo progressista ao campo da direita liberal, normalmente apresentam narrativas menos ideológicas e pautadas pela tecnicidade do tema envolto na discussão.

Na constituição do processo de análise dos discursos, estabelecemos quatro subcategorias de valores para organizar cada discurso em seus respectivos campos de ação dentro das redes e de suas zonas de influência. São elas: discursos emotivos, discursos político-ideológicos, discursos tecnocientíficos e discursos noticiosos. Nem toda coleta apresenta os campos de forma bem delineados, dependendo do assunto que está com maior engajamento nas redes, os campos se apresentam de formas diferentes, muitas das vezes polarizando o assunto em apenas dois campos bem definidos ou em mais grupos. No caso da análise sobre a primeira semana da CPI da Covid-19, os clusters demonstraram uma maior polarização, ficando delineados com maior ênfase os campos progressistas e o campo conservador. A cada semana e a cada oitiva na CPI, os assuntos mais comentados tendem a gerar reações diferentes em cada categoria pré-estabelecida no estudo, desta forma apresentando comportamentos diferentes a cada debate surgido no dia.

Cluster representando o campo progressista

Cluster representando o campo conservador

Sobre o campo progressista

Notamos que no campo progressista se encontram muitos discursos irônicos ou de humor. Identificamos também falas emotivas - como por exemplo em relação ao falecimento do ator Paulo Gustavo, vítima da doença, causando grande consternação junto à sociedade, o que foi representado nas redes por depoimentos e protestos de vários setores. As redes, geralmente sensíveis a eventos como estes, costumam reagir de forma proporcional à relevância da informação, reverberando percepções sobre o ocorrido e, dessa maneira, mobilizando os debates.

A vida dos brasileiros poderia ter sido preservada. Que momento horroroso é vergonhoso. Exaustos, humilhados, sequelados. Os responsáveis precisam ser punidos o mais rápido possível. Pelas nossas vidas! #CPIdaCovid — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) May 4, 2021

Morre com o Paulo Gustavo a ilusão de que o dinheiro pode nos salvar da covid. Nossa única certeza é a vacina, essa mesma que o governo RECUSOU 11 VEZES. É importante dizer isso. Que a #CPIdaCovid arranque as respostas que esse governo nunca nos deu. — Paulo Vieira (@PauloVieiraReal) May 5, 2021

Nesses tweets já vemos que o apelo mais emocional se entrelaça com consternações quanto à condução política do país em relação, por exemplo, a fraca atuação na aquisição de doses de vacinas e/ou do débil estímulo à produção das mesmas em solo nacional.

A CPI da Covid começou a mostrar a que veio.



Nos próximos dias ouviremos Pfizer, Butantan, Fiocruz, Anvisa.



Estamos trabalhando para que a CPI viabilize mais vacinas ao país, reduza as mortes por COVID-19, melhore a estrutura do nosso sistema de Saúde!



Queremos salvar VIDAS! — Randolfe Rodrigues 🇧🇷💉🥖 (@randolfeap) May 7, 2021

Algo aconteceu para Bolsonaro estar falando tantas insanidades nesta semana. Até para os padrões dele, a taxa está atipicamente elevada. Será medo da CPI ? Ou do Tribunal Penal Internacional ? E o trabalho, NADA. Só bravatas e agressões. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 7, 2021

Bolsonaro passou a semana tentando desesperadamente mudar o foco da CPI da Covid-19. É crise com a China, voto impresso, ataque às Instituições... Não adianta, Bolsonaro: a CPI da Covid-19 vai provar que você é o culpado pela desastrosa gestão da pandemia no Brasil. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) May 8, 2021

Temos, então, os tweets que tratam dos aspectos político-ideológicos: por exemplo, de que a CPI tem instigado a direita a reagir de modo mais incisivo. Ou se defendendo dos ataques ou reagindo com seus movimentos próprios como a hashtag #mandettagenocida, aqui também comentada.

Vai fazer cada vez mais merda: ameaçar dar golpe, cagar no chão do supermercado, tudo pra tirar o foco da CPI, mas nós sabemos q quem transformou esse país num matadouro foi você, Jair, vc e seu milico de estimação que tava no ministério da saúde. https://t.co/JqUduww7Cr — Raul Chequer (@raulchequer) May 8, 2021

Depois de Pazuello cogitar ir à CPI usando farda, Ernesto Araújo decide ir vestido de Napoleão — Luiz Megale (@lmegale) May 7, 2021

Muito lindo ver agora os veio reaça e miliciano do zap apagando tudo relacionado a cloroquina, vacina, jacaré por medo da CPI mostrando que nao entendem a internet até agora.



O print é eterno.

Já era. — Julinho da Van (@LeandroRamos) May 9, 2021

⚠️ Está perdido sobre as atrações da CPI da Covid? Não está mais. Aqui está o calendário do CPIpalooza pra você agendar, programar alarme, marcar transmissão, cancelar aquele Zoom que podia muito bem ser um e-mail... De nada! pic.twitter.com/hXxixkGLIh — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 8, 2021

Sobre o campo consevador

Observando as narrativas construídas pelo campo conservador, notamos um padrão de ataques a setores que buscam contrapor as políticas públicas promovidas pelo governo federal em relação à crise sanitária. A defesa do governo federal e ataques a políticos e personalidades ligadas ao campo progressista marcaram o tom das narrativas que buscavam desqualificar as críticas a Bolsonaro, culpando seus adversários pelos problemas relacionados à pandemia. As redes ligadas à extrema-direita mobilizaram forte engajamento através de respostas aos críticos da cloroquina e do tratamento precoce, reafirmando o padrão negacionista em relação à ciência e as determinações da OMS.

Se você deixar de lado os trejeitos focídeos e continuar realizando os exercícios de repetição que eu lhe passei, em alguns anos você terá segurança para debater com qualquer um e em qualquer lugar—mesmo numa CPI. Os estudos, diferente do xadrez com cheat, demandam disciplina. — Filipe G. Martins (@filgmartin) May 7, 2021

Resposta aos inquisidores da CPI!🇧🇷 pic.twitter.com/JnJwEi98An — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) May 7, 2021

Discursos político-ideológico, com contestação sobre a CPI como instrumento político, também são observados neste grupamento.

Tive mais vídeos excluídos do YouTube. Desta vez, o que mostrava o posicionamento favorável do sabugo de milho, do filho do membro da CPI e da posição do Dino sobre cloroquina. A alegação? Rompimento das diretrizes contrariando as recomendações da OMS sobre tratamento precoce. pic.twitter.com/gmPPxh9Wzx — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 8, 2021

O problema é que vocês acham que critiquei a CPI da pandemia para puxar o saco de Bolsonaro. Critiquei porque estou vendo que não há objeto nenhum ali, só há o objetivo de desestabilizar o país. Eu sou justa, não sou pau mandado de ninguém! Entendam de uma vez! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) May 9, 2021

CPI do cuvid e seu circo: pic.twitter.com/D0iEEEA0AZ — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) May 10, 2021

Ainda temos os tweets que enfocam seus conteúdos em ataques pessoais, com ares de imensa agressividade, e uso de instrumentalização política partidária através de afrontas e agravos.

A filha do #MandettaGenocida nem esconde qual projeto de poder o pai dela serve



E o engraçado é ver que no Instagram dela o que não falta é foto aglomerando pic.twitter.com/CAETpEiBd0 — Kim D. Paim (@kimpaim) May 4, 2021

Houve pânico em meio ao servidores do Senado nesta quinta-feira (6) quando Nise Yamaguchi se colocou a disposição para esclarecimentos sobre a CL0roquina, que curou meu marido, o jornalista Oswaldo Eustáquio e o presidente da República. O depoimento de Nise desmonta a CPI👺. — Sandra Terena (@sandraterena) May 7, 2021

Campo amplo: atores que transitam entre os campo progressistas e liberal

Atores que neste momento prezaram por narrativas de caráter supostamente neutros, desta refletindo sobre as questões técnicas ou noticiosas, com poucas menções às questões políticas e geopolíticas relacionadas à CPI. Os tuítes, neste campo, buscam contrapor as ações do governo federal relacionadas à pandemia, baseados em informações e elementos técnicos, como o uso da cloroquina, o descaso com a compra de vacinas e a postura do presidente diante do caos social e na defesa da imunidade de rebanho.

443 vídeos de canais bolsonaristas sumiram do YouTube desde início da CPI https://t.co/A9JC1WsCVN — UOL Notícias (@UOLNoticias) May 9, 2021

SUMIU | Após 337 dias no ar, Ministério da Saúde apagou recomendação para uso de cloroquina em casos leves, moderados e graves de Covid-19 às vésperas de CPI ser instalada no Senado. Leia na @evistapiaui e no @UOL https://t.co/F8YytRjDEr pic.twitter.com/XQMzY9uz3z — Folha de S.Paulo (@folha) May 7, 2021

Nesse grupamento de tuítes encontramos mensagens de caráter informativo, com um texto que não possui, necessariamente, colocações fortes sob forma de provocação (como vimos no campo anterior). Aqui, as frases mais duras estão, de alguma maneira, coligadas com a informação trazida - ainda que possam ser lidas de modo instrumentalizado.

Que aconteceu que só agora tiraram a recomendação de cloroquina? Saíram novas evidências científicas? Ou as evidências continuam as mesmas, de que não funciona, e agora vem a possibilidade de responsabilização?



Brasileiros são cobaias?https://t.co/EsrCjPk0QA https://t.co/Ib3s36ZIvG — Atila Iamarino (@oatila) May 7, 2021

Para 83% dos brasileiros, a vacinação está lenta ou muito lenta.



Pagamos o preço da irresponsabilidade de um governo que negou 11 ofertas de vacinas e questionava "Para que essa ansiedade, essa angústia?".



A CPI da Pandemia precisa responsabilizar esses irresponsáveis. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) May 8, 2021

Bolsonaro deveria sair algemado do Palácio do Planalto neste exato momento! O vice-gov do AM confirmou que o presidente e o governador Wilson Lima combinaram de usar Manaus como exemplo de "imunidade de rabanho" e isso levou à morte de centenas de pessoas. #BolsonaroGenocida — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 6, 2021

Considerações finais

As redes sociais vêm seguindo um certo padrão que indica que a polarização política que antes apresentava o campo progressista em conflito direto com o campo conservador, agora abre espaço para que outros setores ideológicos da sociedade brasileira se juntem ao campo progressista na crítica aos setores de apoio ao bolsonarismo. As informações que chegam a todo o momento sobre a crise sanitária e a inação do governo na organização das instituições públicas favorecem um clima de consternação e revolta dentro da sociedade, apontando para um isolamento dos setores bolsonaristas. Como exposto nas últimas pesquisas de opinião publicadas nesta semana, por mais que o governo venha perdendo apoio de setores importantes da sociedade que antes serviam como base de apoio ao governo, o bolsonarismo continua contando com grande força no engajamento nas redes sociais, operando de forma eficiente os meios digitais e as ferramentas semióticas que a internet oferece. A esquerda, campo ideológico mais próximo aos setores progressistas, marca grande presença nas redes ativa e combativa e, aos poucos, começa a conquistar espaços que antes eram dominados por redes conservadoras ligadas à extrema-direita. Porém, o caminho é longo e o tempo é curto. Com a proximidade das eleições em 2022 é preciso ampliar as redes de combate à desinformação e ao negacionismo, reunindo forças democráticas para que durante o período eleitoral as redes não funcionem como se fossem tribunais de exceção.

A CPI acontece num momento decisivo para a política e para o Estado de direito no Brasil, colocando no centro da discussão as instituições e a sociedade, sendo a ciência a instituição mediadora num cenário dramático de crise sanitária. Para nós pesquisadores debruçados sobre a problemática da desinformação e do negacionismo científico, a CPI se coloca num momento notável onde o próprio ethos científico é a todo momento colocado à prova por uma crise epistêmica visceral que acomete a sociedade brasileira.

O objetivo da Rede Conecta, neste estudo desenvolvido pelo Laboratório de Investigação em Ciência, Inovação, Tecnologia e Educação (Cite-Lab UFF) e pelo Laboratório de Mídia e Democracia (LAMIDE-UFF) é acompanhar como a CPI da Covid-19 repercute nas redes e de que forma essa repercussão nos ajuda a entender qual será o papel da internet nos próximos meses até o momento das eleições em 2022.

Dados gerais sobre a pesquisa:

Coleta 10/05/2021

Os estudos de rede sobre a CPI da Covid-19 serão publicados de forma periódica pelo portal Brasil 247 e pelo site do Cite-Lab neste endereço: http://citelab.sites.uff.br/citelab/

Reynaldo Aragon Gonçalves - Doutorando em Comunicação do PPGCOM-UFF

Thaiane Oliveira - Professora em Comunicação do PPGCOM-UFF

Marcelo Alves - Doutor em Comunicação do PPGCOM-UFF

Wanderley Anchieta - Doutor em Comunicação do PPGCOM-UFF

Pesquisadores do CiteLab e Lamide e integrantes da rede Conecta, plataforma multidisciplinar de Inteligência Artificial e Educação Científica que está sendo desenvolvida com o apoio do Brasil 247.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.