Ao vivo na CNN, Daniela Lima critica Bolsonaro por ataques à China: "diplomacia do grito e da ideologia cobra seu preço"

Revista Fórum - A âncora do programa CNN 360, a jornalista Daniela Lima, criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (19) em razão da decisão da China de travar a importação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. O principal culpado seria o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que já foi cotado como embaixador nos EUA.

“A diplomacia do grito e da ideologia cobra o seu preço. Autoridades de todo o país manifestam preocupação com o atraso da entrega de insumos da China, que são o corpo da vacina CoronaVac, a única que temos aqui no Brasil”, disse a jornalista na abertura do telejornal.

Segundo informações difundidas mais cedo pela própria emissora, autoridades do governo teriam admitido que os ataques de Eduardo Bolsonaro contra o embaixador da China em Brasília, Yang Wanming, podem ter dificultado as coisas.

