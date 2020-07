Apoio da CNN a Caio Coppola selou saída de Augusto Botelho

247 – A decisão da CNN de apoiar o apresentador Caio Coppola determinou a saída do criminalista Augusto de Arruda Botelho do quadro "O Grande Debate", no qual ele acusou o seu oponente de divulgar fake news sobre a pandemia de coronavírus.

Segundo o colunista Mauricio Stycer , especialista em televisão, Coppola deu a entender que contava com o apoio da direção da CNN."Ofensas pessoais são inadmissíveis num ambiente de excelência, especialmente alegações de práticas que configuram ilícitos", disse. E completou: "Em conversa com a vice-presidência da CNN, que atestou que eu estava coberto de razão, me foi informado que por uma questão editorial a empresa não poderia fazer uma nota interferindo no conteúdo do debate."

