Após 35 anos na Globo, Cléber Machado é demitido

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Em meio a um processo de renovação na área esportiva, a rede Globo demitiu o narrador Cléber Machado. Ele estava na casa desde 1988.

“O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro”, disse a empresa, em nota.

A Globo vive um momento de reformulações em seu jornalismo eportivo. Nesta semana, a empresa dispensou o narrador Jota Júnior, veterano de 72 anos que estava na emissora desde 1999. Os ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo também foram demitidos. Com informações do Uol.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.