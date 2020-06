Após acusação de agressão, Dudu do Palmeiras é alvo de pedidos de afastamento do clube

247 - As torcedoras integrantes do grupo Porcomunas, do Palmeiras, escreveram uma nota exigindo o afastamento do jogador Dudu. O atleta foi acusado de agressão contra a própria mulher, que fez um registro na delegacia de polícia contra ele. Os membros do “Porcomunas” se definem como “comunistas, socialistas, trotskistas, anti-homofóbicos e afins”. A informação é do portal UOL.

"Se a cada quatro minutos o silêncio de um time atua no fortalecimento de uma cultura que nos silencia, nos sufoca, nos violenta e nos mata, iremos lutar por respostas", diz um trecho da publicação nas redes sociais do grupo, que pede pelo afastamento do jogador Dudu.

No final do mês de maio, o grupo também participou do protesto a favor da democracia que reuniu torcidas de diferentes times na Avenida Paulista, em São Paulo, acrescenta a reportagem.

