Após ameaça de estupro, Nego Di insinua assediar participante ao dizer que se masturbaria ao lado de BBBs

Portal Forum - O humorista gaúcho Nego Di, participante da edição 2021 do Big Brother Brasil (BBB), voltou a insinuar a prática de crime na casa. Em vídeo que circula nas redes sociais com gatilho de assédio sexual, Di afirma que se masturbaria se deitasse perto de Thaís e Carla, que também participam do reality.

“Não quis deitar do lado da mina. Cê é louco. Com a flauta… Tira a flauta do case. Eu mexendo no guri”, a flauta a qual Nego se refere é o próprio pênis.

“Você está sendo ridículo agora, não viaja. Você está falando bosta”, disse o cantor Projota, enquanto Nego e o modelo Arthur riam.

