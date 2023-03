Após caso Moro-PCC, CNN cria a tese de um "Lula desequilibrado"

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi duramente atacado pelos dois principais âncoras da CNN, William Waack e Raquel Landim, após apontar eventual armação no caso PCC do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que hoje é senador. Ambos atribuíram ao presidente um suposto "desequilíbrio emocional", desconsiderando todo o histórico de armações de Moro, apontado pelo jornalista Moisés Mendes , como a própria prisão de Lula, o grampo ilegal contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a espionagem também ilegal no escritório do advogado Cristiano Zanin.

Os ataques de Waack e Landim foram destacados nas redes sociais da CNN, que fecharam os olhos para as inconsistências do caso e para a coincidência da decisão ter sido tomada pela juíza Gabriela Hardt, assistente de Moro na Lava Jato:

Waack: Equilíbrio emocional é o mínimo que se espera de qualquer chefe de estado #WW pic.twitter.com/AESoHjjcCD — CNN Brasil (@CNNBrasil) March 24, 2023

Declaração de Lula sobre “armação” de Moro, sucessivos episódio de choro e relatos de auxiliares próximos de episódios de irritação apontam para um abalo emocional do presidente. A análise no WW pic.twitter.com/e9hEOqLKDZ March 24, 2023

Em artigo, o jornalista investigativo Joaquim de Carvalho também resgata o histórico de armações de Moro e aponta as inconsistências do caso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.