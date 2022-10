Após debate, Tarcísio cancela participação no Roda Viva junto com Haddad

Informação foi repassada à TV Cultura pela campanha de Tarcísio. Segundo a emissora, Tarcísio vai participar apenas do debate da Globo no próximo dia 27 edit

247 - O candidato bolsonarista a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou sua participação no programa Roda Viva na próxima segunda-feira (17). Ele ficaria ao lado do candidato Fernando Haddad (PT).

Informação foi repassada à TV Cultura pela campanha de Tarcísio. Segundo a emissora, Tarcísio vai participar apenas do debate da Globo no próximo dia 27.

"A aceitação da participação no Roda Viva foi incluída entre as cláusulas do debate no primeiro turno, que foram acordadas e assinadas pelas campanhas dos cinco candidatos. Ao final do debate, inclusive, o mediador Leão Serva anunciou o Roda Viva com a participação dos dois candidatos que estivessem no segundo turno das eleições", diz a Cultura.

A participação no Roda Viva do dia 17 de outubro, com os dois candidatos eleitos para o segundo turno, foi acordada com os cinco concorrentes ao Governo de São Paulo que estiveram no debate em pool promovido pela TV Cultura, Folha de S. Paulo e UOL, no primeiro turno, no dia 13 de setembro.

Desde aquela oportunidade, foram realizadas reuniões para organização do Roda Viva Especial e as campanhas assinaram o documento com as regras do encontro, que prevê quatro blocos em revezamento entre os candidatos, além de mais um bloco com considerações finais.

"A TV Cultura entende que essa decisão limita a possibilidade do eleitor paulista conhecer as propostas e programas de governo dos candidatos. Por isso, enviou correspondência ao candidato Tarcísio de Freitas para que reconsidere a decisão de sua assessoria e participe do Roda Viva Especial na próxima segunda-feira, dia 17 de outubro", diz a emissora.

