Após denúncias de assédio moral, Marcius Melhem deixa a Globo

247 - Após denúncia de assédio moral contra atrizes da emissora, o ator Marcius Melhem não é mais funcionário da Globo.

O humorista, que também ocupava o posto de coordenador de humor da emissora, deixa a TV Globo depois de 17 anos de casa.

"A Globo e Marcius Melhem, em comum acordo, encerraram a parceria de 17 anos de sucessos. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa", destaca a nota da emissora.

Após as denúncias de assédio moral, Melhem teria sido afastado por quatro meses para cuidar da saúde de uma das suas filhas nos Estados Unidos. No início de julho, entre os atores que estavam escalados para participarem da nova temporada do Zorra já era de conhecimento de todos a demissão do ex-coordenador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.