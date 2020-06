Após receber presidente do Flamengo, Bolsonaro edita MP que tira exclusividade da Globo na transmissão de jogos de futebol

Anteriormente, a transmissão das partidas só podia ser feita por uma emissora que tivesse concluído negociações com os 2 times. Depois da MP, a entidade esportiva “mandante” poderá negociar com qualquer outra empresa a transmissão do jogo edit

247 - Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira, 18, uma medida provisória (MP 984) que torna o “direito de arena” uma exclusividade da equipe “mandante” dos jogos esportivos. Desta forma, é o clube que hoje em casa que terá os direitos de transmissão dos eventos. O texto deve favorecer o Flamengo, que não assinou com a Globo, e prejudicar a rede televisiva.

Anteriormente, a transmissão das partidas só podia ser feita por uma emissora que tivesse concluído negociações com os 2 times. Depois da MP, a entidade esportiva “mandante” poderá negociar com qualquer outra empresa a transmissão do jogo.

A MP foi editada um dia depois de receber no Palácio do Planalto o presidente do carioca rubro-negro, Rodolfo Landim, que compareceu à cerimônia de posse do ministro das Comunicações, Fábio Faria, assim como os jogadores Felipe Melo (Palmeiras) e Alexandre Pato (São Paulo).

Bolsonaro também alterou o período mínimo do contrato de jogadores de futebol, que antes era de 90 dias (3 meses). Com a mudança, o tempo mínimo de contrato será de 1 mês (30 dias) durante a pandemia de coronavírus.

