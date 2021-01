Após saída de Faustão, Huck pensa em abandonar planos da presidência para assumir domingão

247 - O anúncio de que as tardes de domingo da Globo não terão mais Fausto Silva a partir de 2022 mexeu com os nervos de muita gente que já estava acostumada com a ideia de ver Luciano Huck nos palanques políticos no próximo ano. A informação é da coluna radar, do portal Veja.

Amigos do apresentador dizem que a possibilidade de virar o novo dono dos domingos da Globo provocou uma trinca na sólida convicção política de Huck. Não seria o caso de desistir do sonho presidencial, mas apenas de adiar outra vez a entrada na arena.

Faustão aununciou a saída da emissora dos Marinho após 32 anos ocupando o horário nobre e recebendo um dos melgores salários da Rede Globo.

