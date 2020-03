Após ser demitido da Globo, Stênio Garcia faz apelo para continuar na emissora (vídeo)

“Estou na Globo com contrato de trabalho com prazo indeterminado desde 1973. No dia 4 de março, recebi o cartão vermelho. Se eu não for escalado ou reservado até o dia 30 de março, terei meu contrato abruptamente interrompido”, conta o ator em um vídeo que virlizou nas redes edit

247 - Ao completar quase 70 de carreira e 88 anos de idade, sendo 40 somente de Rede Globo, o ator Stênio Garcia teve o seu contrato com emissora rescindido esta semana. Ele decidiu usar as redes sociais para fazer um apelo para continuar no elenco da emissora.

“Estou na Globo com contrato de trabalho com prazo indeterminado desde 1973. No dia 4 de março, recebi o cartão vermelho. Se eu não for escalado ou reservado até o dia 30 de março, terei meu contrato abruptamente interrompido”, conta o ator em um vídeo que virlizou nas redes.

Stênio pede apoio dos colegas para permanecer no quadro da empresa. “Devido ao coronavírus, não posso sair de casa. Então, peço a todos os autores e diretores da Rede Globo, que me escalem e me reservem antes do dia 30 de março, para que eu possa continuar trabalhando. Meu trabalho, como vocês sabem, é minha vida. E eu dependo disso para continuar vivo. Muito obrigado!”, diz o ator.