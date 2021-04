Após ser detonada por disparar fake news contra Lula, Leda Nagle diz que não teve tempo de checar se notícia era verdadeira

247 - Após postar fake news contra o ex-presidente Lula, dizendo que o petista possui planos de matar Jair Bolsonaro, a jornalista Leda Nagle foi às redes sociais pedir desculpas pelo fato e tentar justificar a ação.

Ela disse que participou no sábado do programa "clube da notícia" e que apenas reproduziu uma postagem conspiratória atacando o petista e que apenas um trecho do vídeo foi vazado, antes que, segundo ela, pudesse checar as informações.





