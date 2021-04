Após sofrer críticas por elogiar Bolsonaro, Sarah diz que falou “brincando”

“Eu nem estava no Brasil, nem votei nas eleições. Então calma”, disse Sarah, ex-participante do BBB, ao tentar se esquivar das falas em apoio a Jair Bolsonaro edit

247 - Sarah Andrade, participante do BBB 21, concedeu entrevista a revista Quem em uma live. No bate-papo, ela comentou sobre o elogio que fez ao presidente Jair Bolsonaro, e disse que foi mal interpretada em relação ao seu posicionamento político. A informação é do portal Época.

“O pessoal pegou muito pesado, e para mim foi uma surpresa o assunto do posicionamento politico. Eu nem estava no Brasil, nem votei nas eleições. Então calma. Eu estava em uma conversa brincando com o João, a gente brincou não só sobre impeachment. E aí perguntei se tinha rolado brincando”, disse.

Na sequência, Sarah reforçou que sentiu medo de falar mal do presidente: “Meu medo era: ‘Será que estou falando mal do presidente na televisão?’ E eu falei [no BBB]: ‘Não, não. Eu gosto dele’. Eu falei brincando e o povo pego uma fala e me colocou como se fosse a favor dele”. “E, por medo de falar mal, eu tento elogiar e de repente virou completamente ao contrário”, finalizou a modelo.

