Apresentador da Globo é chamado de mal-educado ao vivo

247 - O apresentador do Bom Dia São Paulo, da Globo, Rodrigo Bocardi, foi chamado de “mal-educado” e “azedaço” por um internauta na manhã desta quarta-feira (4). O âncora leu, ao vivo, um recado enviado por um espectador, que fazia comentários sobre o seu humor. “Rodrigo tá azedaço hoje, sendo até mal-educado com as meninas”, leu o comunicador.

A identidade do internauta não foi revelada, mas Bocardi fez questão de responder: “Que isso?”.

A colega de bancada de Bocardi, a jornalista Sabrina Simonato, percebendo o climão saiu em defesa do apresentador. “Tá doce, doce, doce. Mas tá mesmo, gente. Acho que é impressão”. O jornalista rebateu “já tive azedo muito mais do que isso”.

Bocardi assumiu que costuma ser “azedo” de vez em quando e que tem dias que nem sobra tempo para ‘ser doce’. “Se fosse mais tarde, poderia dizer que tá melado. Tem que ser bem mais tarde, não sobra nem tempo”, brincou o âncora.

