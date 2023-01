Apresentador da Globo revela que sua mãe já foi "vendida" e "escravizada": "Rasgaram sua orelha"

Apoie o 247

247 - Manoel Soares participou do Quem Pode, Pod, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e fez um forte relato sobre sua mãe, dona Ivanete, que foi escravizada na década de 60. "Seus donos rasgaram a orelha dela", contou. As informações são do portal Na Telinha.

"A minha mãe é especial não por ser minha mãe, mas porque é a única pessoa que conheço que viveu a escravização e o Facebook na mesma vida. A gente está falando de uma mulher que foi vendida e comprada no Recôncavo Baiano na década de 1960. Imagina que minha mãe foi vendida. E ela viveu essa escravização", lamentou ele.

Na sequência, o apresentador do Encontro disse que sua mãe foi marcada pelos "donos": "Ela tem uma das orelhas cortada porque seus donos rasgaram a orelha dela. Ela tem um monte de traços de uma vida que a gente acha que é [passado]... E ao mesmo tempo ela está bombando no Face e no Instagram".

