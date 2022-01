Artistas e jornalistas da Globo questionam documentário sobre Celso Daniel em ano eleitoral

Apoie o 247

ICL

247 - O documentário sobre o Caso Celso Daniel, que entra no catálogo do Globoplay a partir da próxima quinta-feira (27), tem gerado questionamentos na Globo. Jornalistas e artistas ligados ao campo progressistas têm feito críticas nos bastidores. O portal NaTelinha conversou com pelo menos dois jornalistas diferentes que, sob a condição de anonimato, falaram do assunto.

A opinião é sempre a mesma: o caso já foi esclarecido pelo poder judiciário, que não considerou o crime como político, mas um assassinato fora de briga ideológica. Os três profissionais do jornalismo da Globo ouvidos pela reportagem garantiram que não é possível ressuscitar o tema sob o ponto de vista do interesse jornalístico. Para eles, a série irá apenas resgatar teorias conspiratórias, ainda que o tema dela não seja esse.

Um deles lembrou, inclusive, que pouco importa o conteúdo, já que muita gente não vai nem assistir, mas o fato de se criar uma série assim em pleno ano eleitoral dá munição para uma onda de fake news descontrolada sobre o assunto. Para ele, a sensação é que a emissora quer encontrar um jeito de barrar o candidato do PT nas eleições, Lula.

PUBLICIDADE

Vários artistas ouvidos pelo portal concordam. Embora eles entendam a importância de série documental, muitos questionam as razões para a produção ser lançada em 2022, num momento delicado da política brasileira. Uma atriz que está atualmente no ar conversou com a reportagem e disse que se sentiu apreensiva porque entendeu que a Globo parece apostar numa polarização desnecessária.

Outro ator, que se prepara para gravar uma novela nos próximos meses, concorda que o momento para lançar a série foi inoportuno. Ele lembrou ainda que a direção da Globo sempre impediu até que a dramaturgia - novelas e séries - que tivessem pano de fundo como política fossem ao ar em ano eleitoral para evitar paralelos.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE