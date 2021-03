Ascânio Seleme: Lula voltou com ‘postura presidencial’ e tocou ‘o coração das pessoas’

Num artigo em que revela admiração pela potência do discurso de Lula, o ex-editor executivo de o Globo escreve que o ex-presidente “voltou com tudo”, “com postura presidencial”, tocou “no coração das pessoas”. E “se posicionou de maneira inequívoca como uma opção para o Brasil e os brasileiros” edit

247 - O colunista de O Globo Ascânio Seleme, ex-editor executivo do jornal, afirmou em artigo sobre o discurso de Lula desta quarta-feira (10) que o ex-presidente “voltou com tudo”, “com postura presidencial”, tocou “no coração das pessoas”. Para Seleme, “Lula sabe com quem fala, sabe bem o que quer falar e sabe melhor ainda como falar. Bolsonaro não está mais só.” Mais ainda, afirmou que “Lula se posicionou de maneira inequívoca como uma opção para o Brasil e os brasileiros”.

No texto, o colunista ressaltou que Lula “Falou de política, economia, saúde; conversou com os brasileiros nos seus termos; mostrou que está pronto para negociar em todos os âmbitos; e apontou quem é o seu inimigo. Isso, sem texto pronto, sem teleprompter, apenas com uma lista de tópicos em sua frente.”

Visivelmente admirado com o discurso, o ex-editor executivo de O Globo observou que “Lula se posicionou de maneira inequívoca como uma opção para o Brasil e os brasileiros. Os diversos pontos do discurso, mesmo os que não pareciam apontar na mesma direção, tinham Bolsonaro como alvo. Mas sempre com postura presidencial.”

A comparação entre Lula e Bolsonaro foi demolidora para o segundo: “Aos brasileiros, Lula falou da fome, do preço da gasolina, da picanha na mesa do trabalhador, do seu eterno objetivo de chegar à raiz dos problemas nacionais por querer um mundo mais justo. Retórica, claro, mas que toca no coração das pessoas. Se Bolsonaro consegue acertar o estômago dos brasileiros com suas grosserias, Lula busca o coração com suas sutilezas. E é isso o que o distingue do outro.”

