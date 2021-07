Associação de Mídia Digital pede que YouTube exclua live de Bolsonaro sobre urnas eletrônicas

Otto Valle, Metrópoles - A Associação Brasileira de Mídia Digital (ABMD) pediu ao YouTube que sejam retirados do ar vídeos da live realizada por Jair Bolsonaro na noite de quinta-feira (30/7).

Na ocasião, segundo a entidade, o presidente “usou seu canal na plataforma, com apoio inédito e flagrantemente ilegal da TV Brasil/Radiobrás e do aparato de comunicação social da Presidência da República, para inventar falsas vulnerabilidades das urnas eletrônicas e do processo de apuração e contagem de votos do Brasil”.

A solicitação encaminhada ao YouTube inclui pedido de punição ao canal de Bolsonaro no site de vídeos.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.