Atores promovem força-tarefa para impedir Jade Picon de trabalhar em novela da Globo

Caso a Globo não cumpra com trâmites legais necessários, o sindicato pretende impedir que ela participe do folhetim edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jade Picon virou alvo do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro) após ser cotada para atuar na novela Travessia, próxima obra de Gloria Perez que vai substituir Pantanal em outubro. O presidente da organização e vários atores se manifestaram contra a contratação, pois a influenciadora digital não tem o registro profissional de atriz. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"Não acho justo ela tomar um espaço em qualquer emissora de televisão e a gente vai tomar as medidas cabíveis para que isso não aconteça. E a categoria vai nos apoiar", declarou o presidente do Sated-RJ, Hugo Gross, em entrevista a Fábia Oliveira, no site Em Off.

De acordo com a colunista, caso a Globo não cumpra com trâmites legais necessários, o sindicato pretende impedir que ela participe do folhetim. "Ter o DRT significa poder trabalhar com dignidade. [Ser] Influencer não é requisito profissional, muito menos ter número de seguidores", comentou Carlos Vereza em uma publicação do presidente do sindicato sobre o assunto no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do ator de O Cravo e a Rosa, que também é diretor da área audiovisual do Sated-RJ, outros artistas também se pronunciaram no post apoiando a crítica do veterano. "É sobre isso! Triste ver o silêncio de outros colegas", escreveu Guilherme Albuquerque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais, atrizes que já fizeram papéis na Globo criticaram a contratação. "Lamento é ver uma série de amigos talentosos sem a oportunidade. Porque não têm seguidores, porque não passam no edital sem um nome famoso no elenco. Não acho que ser ator se resume a Globo", afirmou Guilhermina Libanio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sem comentários. Amanhã vou acordar e virar médica ou, quem sabe, advogada. Bora que estudar não está com nada", escreveu Anna Rita Cerqueira ao debochar do sonho de Jade Picon de ser atriz.

Procurada pelo Notícias da TV, a assessoria da influenciadora digital não quis se pronunciar sobre as declarações feitas a respeito de sua possível estreia como atriz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE