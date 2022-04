Atriz rompe o silêncio sobre racismo que sofreu durante gravações de novela da Globo

Apoie o 247

247 - Cinnara Leal desabafou sobre a acusação de racismo que ela e outras colegas fizeram contra o diretor Vinicius Coimbra. As atrizes trabalharam com ele na novela Nos Tempos do Imperador e denunciaram um comportamento abusivo e preconceituoso nos bastidores. A intérprete enfatizou que o "silêncio não é uma opção". A reportagem é do portal Notícias da TV.

"O acolhimento do público que a gente teve foi impressionante, necessário e importante. Silenciar não é mais opção, a gente não pode se permitir passar por violência, crimes e naturalizar isso. Qualquer tipo de violência é crime, não pode naturalizar", frisou a artista em entrevista à revista Quem.

Cinnara também reforçou que não pode entrar em detalhes por motivos legais: "Eu não posso falar sobre esse assunto legalmente, e emocionalmente não me sinto preparada para falar. Mas espero que a gente tenha um final digno de um Brasil em transformação, de um povo saindo de um lugar de invisibilidade, é resistir para existir".

Após as acusações de racismo, Vinicius Coimbra foi demitido da Globo. Ele estaria à frente da próxima novela das seis da Globo, Mar do Sertão, e será substituído por Allan Fiterman, de Quanto Mais Vida, Melhor!

