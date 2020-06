Atriz Viola Davis compartilha petição por justiça pela morte de João Pedro

Vencedora do Oscar compartilhou link de petição que pede justiça por jovem assassinado no Rio edit

Fórum - A atriz estadunidense Viola Davis compartilhou neste domingo (31) no Twitter a petição que pede justiça pela vida de João Pedro, jovem negro assassinado na periferia do Rio de Janeiro, em maio.

Junto ao link da petição, a atriz, protagonista da série “How to get away with murder” usou a hashtag #BlackLivesMatter (Vidas Negras Importam), que já é utilizada pelo movimento negro há anos e eclodiu após a morte de George Floyd, em Minneapolis.

A petição já conta com a assinatura de 1.069.624 pessoas e já foi compartilhada por artistas e personalidades brasileiros.

Leia a íntegra na Fórum.

