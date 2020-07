Augusto Botelho deixa programa da CNN Brasil, após clima esquentar com Caio Copolla

247 - O advogado Augusto de Arruda Botelho informou em sua página nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), que vai deixar o o programa Grande Debate, da CNN Brasil, com o Caio Coppolla.

“A partir de hoje, eu decidi não mais integrar o Grande Debate. Para quem pôde acompanhar meu empenho em fazer análises baseadas em fatos, e não em delírios ou achismos, fica aqui meu agradecimento. Mas vocês não se verão livres de mim tão fácil. Em breve, novidades na CNN Brasil”, escreveu o advogado em uma clara crítica a Copolla.

Nos últimos dias, Botelho jantou Copolla por diversas vezes. No último programa, o lockdown na cidade de São Paulo foi defendido por Botelho, que usou como argumento os leitos lotados por conta do coronavírus. Caio, por sua vez, disse que Augusto seria contratado "em breve" pelo governo do estado.

"Os seus argumentos são tão populistas que imagino que você seja, em breve, contratado pelos gabinetes ou do governador ou do prefeito de São Paulo. Afinal, ontem você também estava se gabando de ter soltado acusados da Operação Lava Jato", disse Caio.

Botelho rebateu: "Quem trabalha com política é você, Caio, e não tenho qualquer intenção política. Quem vai se candidatar com certeza é você. Esperem o Caio nas próximas eleições".

Esta é segunda saída do programa. Gabriela Priolli também deixou o programa e foi para outra atração da CNN Brasil.

Botelho publicou mensagens nas redes sociais sobre os embates e ganhou apoio de Gabriela Priolli.

"Uma pessoa que coleciona inimigos por todos os lugares por onde passa um dia vai precisar se dar conta de que o problema não são os outros. Imagino o sofrimento dessa constatação", escreveu, sem citar Copolla.

"Tenho muito orgulho de nos 20 anos de advocacia - ambiente de constante debate - ter colecionado tantos amigos. Vários que não pensam da mesma forma que eu. O segredo é manter a lealdade, o respeito e a honestidade intelectual. No fundo, é disso que se trata um grande debate", acrescentou.

"Ahhhh, meu amigo, eu acho que a consciência existe. Deve ser triste viver assim e ficar preso a um jogo de cena que não permite voltar atrás. As pessoas entregam o que tem dentro delas", disse Gabriela Priolli.

