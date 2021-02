Band adquire direitos da Fórmula 1 e tira Globo da transmissão

A Globo está sofrendo uma série de derrotas no esporte ao perder a transmissão do Campeonato Carioca e da Libertadores para o SBT edit

247 - A emissora paulista Band adquiriu os direitos de transmissão da Fórmula 1, para as duas próximas temporadas, 2021 e 2022, tirando-os da Rede Globo, que tinha propriedade das transmissões desde dos últimos 41 anos.

A TV Globo divulgou nesta sexta-feira, 5, um comunicado confirmando que não havia mais volta para a Fórmula 1 nos seus canais:

“A Globo manteve negociações constantes com a FOM/Liberty Media sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos direitos esportivos. Infelizmente não houve acordo. A Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo.”

A Globo está sofrendo uma série de derrotas no esporte ao perder a transmissão do Campeonato Carioca e da Libertadores para o SBT.

