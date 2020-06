Band afasta Lacombe após fiasco de audiência e propaganda bolsonarista

Afastamento do apresentador é consequência de uma briga interna com da área de Entretenimento com Jornalismo por causa de pautas tendenciosas a favor de Jair Bolsonaro; programa também vem amargando péssimos índices de audiência edit

247 - Um ano depois da estreia, o programa Aqui na Band sofreu intervenção da direção da emissora e será totalmente reformulado. Os apresentadores Luís Ernesto Lacombe e Nathália Batista foram afastados, bem como o diretor-geral e criador da atração, Vildomar Batista. Profissionais da produção deverão ser demitidos ainda nesta quinta (25). A partir de hoje, são exibidas reprises de quadros. A recém contratada Mariana Godoy e mais um apresentador devem assumi-lo na semana que vem ou na seguinte. A informação é do portal Na TV.

Segundo a reportagem, a intervenção é consequência de uma briga interna com da área de Entretenimento com Jornalismo por causa de pautas tendenciosas em favor do presidente Jair Bolsonaro.

Três importantes diretores da emissora travaram uma guerra de bastidores por causa das pautas conservadoras do Aqui na Band. No início de maio, foi ao ar um debate com o tema "Quem mandou matar Jair Bolsonaro?", e Fernando Mitre e Rodolfo Schneider, respectivamente diretor nacional e diretor executivo de Jornalismo, tiveram por telefone discussões ríspidas com Vildomar Batista.

A reportagem acrescenta que a crise ganhou um novo capítulo nesta semana. Na terça (23), foi ao ar um debate sobre conservadorismo, e os profissionais do Jornalismo consideraram inadequado o programa ter convidado o blogueiro Allan dos Santos, investigado pela Polícia Federal por disseminação de fake news, que amargou péssimos índices de audiência, chegando a ficar atrás da Rede TV!

