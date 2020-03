Bebianno diz, no Roda Viva, que Carlos Bolsonaro é 'louco de pedra'

O ex-ministro Gustavo Bebianno afirmou, no programa Roda Viva da TV Cultura, que vai à Justiça contra Jair Bolsonaro. Bebianno ainda disse que Carlos Bolsonaro é "louco de pedra" e foi parar nos trending topics do Twitter edit

247 - O ex-ministro ainda disse que teme uma ruptura institucional com os descaminhos do governo Bolsonaro.

Ele chamou o episódio que o levou a deixar o governo de desleal, traiçoeiro e mentiroso.

Bebianno disse ainda que agressividade diária e os ataques à imprensa feitos por Bolsonaro tendem a provocar um final trágico para o governo.

Ele diz que Boslonaro incorre em um grande equívoco em se colocar frontamente contra as pessoas que discordam dele. Ele se pergunta o que os bolsonaristas vão fazer com essas pessoas? "Vão matá-las? Vão jogá-las dentro do oceano?

Ele conclui: "a continuar desse jeito não vai terminar bem."