Bologueiro bolsonarista é cobrado por previsões sobre posse de Biden e tem conta bloqueada pelo Twitter

247 - Sumido das redes sociais, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos foi cobrado por internautas acerca das suas previsões sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden. A conta do perfil Terça Livre, que pertence a Allan dos Santos e é conhecido por espalhar fake news nas redes sociais, foi bloqueado temporariamente pelo Twitter nesta quarta-feira (20).

Em diversas postagens no Twitter feitas até o início do ano, Santos defendeu a tese, sem provas, de que as eleições norte-americanas foram fraudadas e que Donald Trump seria reeleito. Biden tomou posse nesta quarta-feira sem que algum incidente fosse registrado.

Confira algumas postagens sobre o assunto.

Tá sumido o Allan dos Santos né hahaahaha

Gente, não compartilhem esse print por que o Allan dos Santos não gosta. O Trump ainda vai vencer o Biden, a Casa Branca é do Laranjão e e os BRICS é comunista 😂😂😂

Será que o Allan dos Santos mentiu pra gente?

Será que o Allan dos Santos mentiu pra gente?

Não pode ser

