Bolonarista Márcio Garcia se revolta após perder programa na Globo

Metrópoles - Márcio Garcia não está nada feliz na Globo. Depois de perder o Caldeirão para Marcos Mion, o apresentador foi informado pela emissora que o Tamanho Família não vai voltar à grade em 2022. A equipe da atração, inclusive, foi dispensada.

O apresentador tinha esperanças de voos maiores no canal, já que tinha ouvido da direção que seria o substituto de Luciano Huck caso surgisse a vaga aos sábados. Luciano Huck não foi para a política, mas o apresentador deixou os sábados para ocupar o lugar de Fausto Silva aos domingos. Marcio sempre foi considerado o nome capaz de assumir o posto, porém, foi preterido.

A Globo contratou Marcos Mion para o lugar de Luciano Huck e Marcio perdeu o posto. Para ele não ficar sem nenhuma função, Boninho escalou o apresentador para o comando do The Voice Kids deste ano.

Mesmo com o revés, o apresentador ainda esperava poder voltar com o Tamanho Família no ano que vem ou até, quem sabe, apresentar o No Limite de 2022. Diante do fim do seu programa, ele já não espera mais um lugar de prestígio na casa e está revoltadíssimo por ter sido passado para trás.

