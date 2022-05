Bolsonarista insulta e tenta atropelar jornalista da Globo em São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - Um bolsonarista insultou e tentou atropelar a jornalista Paula Araújo, da GloboNews, na terça-feira (10). O caso ocorreu no Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, onde a profissional realizava uma entrada ao vivo para o canal de notícias junto com a repórter cinematográfica Patrícia Santos. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Segundo as informações divulgadas pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, após a participação de Paula na programação da GloboNews, um homem parou no semáforo, ofendeu a equipe e fez críticas à Globo.

As jornalistas não responderam aos ataques. Em seguida, o motorista colocou a marcha à ré e jogou o veículo contra Paula, que estava na calçada. A profissional conseguiu desviar do carro, e o funcionário de um comércio próximo avisou que chamaria a polícia. Em entrevista ao Splash, a repórter destacou que a dupla encontra-se bem após o susto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada pela reportagem, a Globo informou que repudia o ataque. "A TV Globo repudia com veemência a violência, se solidariza com a repórter Paula Araújo e com a repórter cinematográfica Patrícia Santos e adverte, mais uma vez, que todos os que agridem o trabalho da imprensa estimulam esse tipo de ato", destacou a emissora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE