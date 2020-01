Bolsonarista que divulgou fake news sobre mãe de Glenn ameaça jornalista

O bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o mesmo que atacou a mãe do diretor do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, ameaçou ele antes de embarcar para o Rio de Janeiro. "Avisa geral que serei o maior pesadelo do pseudo jornalista inimigo número 1 da Lava Jato", disse edit

247 - O bolsonarista Oswaldo Eustáquio, o mesmo que atacou a mãe do diretor do The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, ameaçou ele antes de embarcar para o Rio de Janeiro. "Embarcando para o Rio para enfrentar o Greenwald nos tribunais. Avisa geral que serei o maior pesadelo do pseudo jornalista inimigo número 1 da Lava Jato", escreveu Eustáquio no Twitter.

Em agosto do ano passado, ele afirmou que Greenwald "mentiu sobre estado de saúde da mãe para conseguir vistos de emergência. Disse que ela está em estado terminal. Mas, Arlene Greenwald está se divertindo nas redes sociais. Desejo mais saúde a ela, mas essa mentira machuca os familiares de vítimas de câncer".

O americano rebateu chamando o blogueiro bolsonarista de "lixo humano". "Alguém pode dizer a esse pedaço de lixo que as pessoas que estão morrendo de câncer têm a capacidade de digitar nas redes sociais? Você tem que ser a pessoa mais nojenta e mais doente do planeta para inventar que minha mãe não está com uma doença terminal. Isso cara é lixo humano", tuitou Glenn.

Alguém pode dizer esse pedaço de lixo que as pessoas que estão morrendo de câncer têm a capacidade de digitar nas redes sociais? Você tem que ser a pessoa mais nojenta e mais doente do planeta para inventar que minha mãe não esta com uma doença terminal. Isso cara é lixo humano. https://t.co/tcu9q5RgUD — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 1, 2019





Alguém pode dizer esse pedaço de lixo que as pessoas que estão morrendo de câncer têm a capacidade de digitar nas redes sociais? Você tem que ser a pessoa mais nojenta e mais doente do planeta para inventar que minha mãe não esta com uma doença terminal. Isso cara é lixo humano. https://t.co/tcu9q5RgUD — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 1, 2019