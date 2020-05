Bolsonaristas espalham fake news sobre produtos estragados para atacar quarentena

Caso de mofo no estoque ocorreu em uma loja na Malásia e não é motivo para por em causa o combate à pandemia no Brasil edit

Fórum - As mensagens compartilham fotos de roupas, bolsas e sapatos com mofo, alegando que seria resultado de um shopping fechado e com o ar-condicionado durante a quarentena. Os perfis apontam o caso como evidência de que o isolamento estariam trazendo prejuízos aos comerciantes. Alguns chegam a indicar localizações que variam de um shopping em Belém (Pará) a uma loja no interior de São Paulo.

Algumas fotos, porém, permitem ver etiquetas que mostram os preços marcados em ringgit malaio, moeda da Malásia. O caso dos produtos mofados, de fato, ocorreu no país asiático e não apenas por conta do fechamento na quarentena, mas também pela circulação de ar inadequada e o clima no local.

Leia a íntegra na Fórum.

