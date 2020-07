Bolsonaristas expulsos do Twitter usam outros perfis para reclamar do banimento

Enquanto o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) está usando a conta da filha no Twitter para se manifestar, o bolsonarista Allan dos Santos convocou seus seguidores para uma conta alternativa na plataforma edit

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destacou que “em uma primeira publicação, o político, condenado no mensalão e um dos novos aliados do governo, anunciou que entrou na conta da filha para agradecer o apoio e classificou a ordem de Alexandre como ‘tirania’.”

Jefferson disse: “amigos aqui é Roberto Jefferson. Entrei na conta da minha filha para agradecer a todos pelo apoio. Em breve estaremos juntos novamente! Alexandre, não temo sua tirania!”

Luciano Hang afirmou: “não sei se também vão bloquear o Instagram, mas é importante que venha perante vocês com a maior transparência”, afirmou. O empresário, que é suspeito de financiar o impulsionamento de vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas contra autoridades e instituições democráticas, negou patrocínio ou produção de fake news.”

