Bolsonaristas pedem que Twitter bloqueie conta de Ricardo Noblat, por "propor" suicídio de Bolsonaro

A proposta, no entanto, foi feita pelo escritor Ruy Castro

247 – Enfurecidos com a decisão do Twitter de banir a conta de Donald Trump, internautas bolsonaristas colocaram o jornalista Ricardo Noblat nos trending topics em razão de um tweet em que ele aparentemente propõe o suicídio de Jair Bolsonaro. A proposta, no entanto, foi feita pelo escritor Ruy Castro. Confira, abaixo, o tweet de Noblat:

Se Trump optar pelo suicídio, Bolsonaro deveria imitá-lo. Mas para que esperar pela derrota na eleição? Por que não fazer isso hoje, já, agora, neste momento? Para o bem do Brasil, nenhum minuto sem Bolsonaro será cedo demais.https://t.co/wJyqu7zUZK — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) January 10, 2021

